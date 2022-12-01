الكبير: وضع الإنتاج الحالي للنفط في ليبيا لا يُحقق مستهدفات الميزانية العامة

قال رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن وضع الإنتاج الحالي للنفط في ليبيا لا يُحقق مستهدفات الميزانية العامة في ظل التوسع في الإنفاق الحكومي، خصوصًا في بند المرتبات.

وأضاف الكبير في تصريحات صحفية: نحتاج لإنتاج ما لا يقل عن 1.4 مليون برميا يوميًا لإحداث نقلة في الاقتصاد الليبي، والتوسع في مشروعات التنمية وتحفيز القطاع الخاص.

وأشار الكبير إلى أن الإيرادات النفطية خلال عام 2021 بلغت حوالي 23 مليار دولار، وبلغت 19 مليار دولار من يناير حتى أكتوبر 2022، مضيفاً أن الميزانية الاستثنائية الكلية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، بلغت 34.3 مليار دينار، صُرف منها 17 مليار، ذهب منها 8.5 مليارات لمشروعات التنمية للمؤسسة.

وتابع: نسعى مع الحكومة لدعم جهود مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج النفطي، تضامنًا مع المجتمع الدولي، ولسدّ نقص إمدادات الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.