بلدية بنغازي تعلن الانتهاء من أعمال صيانة جسر حيوي دمر على يد الإرهابيين

أخبار ليبيا 24

انتهت بلدية بنغازي من أعمال صيانة الجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس ومنطقة الصابري، والذي كان قد دمر على يد الإرهابيين إبّان محاربتهم سنة 2015.

وأعلنت بلدية بنغازي، اليوم الخميس، الانتهاء من صيانة الجسر، الذي تأتي صيانة الجسر ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، وتنفيذ شركة “أكاكوس” للمُقاولات والاستثمار العقاري، وهي شركة ليبية خاصة.

ويعد الجسر ثاني الجسور المدمرة جراء الإرهاب في “محور الصابري” التي تتم صيانتها.

وفي سبتمبر 2022 افتتحت بلدية بنغازي جسر طريق “أحمد رفيق المهدوي” ” طريق البحر” بمنطقة اللثامة.