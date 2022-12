ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن عبد الحميد الدبيبة المتعثر محليًا ومن يفقد أدواته ويعيش حالة سقوط مدوٍ بفعل سياسات الوهم والتضليل والهروب للأمام يعيد حساباته ويختار الخارج لتنفيس أزمته.

البيوضي اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن اختياره لتونس خطوة تكتيكية ذكية ودليل على استيعابه لحركة المجتمع الدولي، وقد يحقق من خلالها إعادة تموضع سياسي يؤثر بشكل مباشر على خطوات عقيلة والمشري.

وأشار إلى أن تونس هي الجار اللصيق ولها ثقل (غير منظور) في الملف الليبي ويمكنها فعل الكثير، ولا يمكن التنبؤ بالنتائج، لكن اللقاءات والإجتماعات ستعطي مؤشرات واضحة عن خطوة الدبيبة التي تبدو متأخرة، لكنها بحسابات التغيرات الكبرى قد تكون في توقيتها المناسب.

Shares

The post البيوضي: اختيار الدبيبة لتونس خطوة تكتيكية ذكية ودليل على استيعابه لحركة المجتمع الدولي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية