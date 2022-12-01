الاتفاق على تشكيل صندوق “ليبي _ تونسي” لدعم استثمارات القطاع الخاص

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، الوصول لاتفاق على تشكيل صندوق مشترك للاستثمار “ليبي – تونسي”؛ لدعم استثمارات القطاع الخاص المشتركة في العديد من القطاعات، خصوصا الصحة.

واتفقت الحكومة التونسية، مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على إطلاق مشروع للتدريب المهني في صناعة وصيانة الطيران في ليبيا بشراكة تونسية.

كما اتفق الطرفان على الربط الإلكتروني بين منظومة الموارد البشرية في تونس والطلبات التي تسجلها الشركات الليبية؛ لتسهيل انتقال العمالة من تونس إلى ليبيا، وإعادة تنظيم اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتعقد اجتماع قريب في طرابلس.

وتوافق الطرفان على تدعيم التعاون في القطاع الصحي، والاستفادة من الخبرات التونسية لتوطين العديد من الاختصاصات الطبية في ليبيا، وتدعيم التبادلات التجارية وتحقيق الانسيابية في مرور السلع والمواطنين عبر الحدود، وتقليص مدة الانتظار، وتفعيل خط بحري لنقل السلع والأشخاص، وعقد شراكات استراتيجية جديدة في مجالات الطاقة والمناجم والتجارة، وتدعيم الشراكات في مجال النقل والطرق البرية.