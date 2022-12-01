البيوضي: مؤشرات على اندلاع حرب ضروس قريبا

الوطن| رصد

قال المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، يريد من تونس الدخول معه في محور إقليمي داعم له ويعارض التقارب بين عقيلة صالح وخالد المشري الساعي لتغيير السلطة التنفيذية والمناصب السيادية ومن بينها محافظ المصرف المركزي.

وأكد البيوضي، عبر حسابه في موقع فيسبوك، أن الدبيبة مستعد لتقديم أي تنازل، وما يريده من دول المحور مساعدته في الاستمرار 5 سنوات أو يزيد.

وتابع البيوضي أن “ما يفعله الدبيبة الآن هو إعادة فترة السراج بكل تفاصيلها الكارثية، والمؤشرات تقول أن حربا ضروسا ستندلع خلال 6 أشهر أو أقل، ما لم يفرض حل عادل يبدأ بحديد موعد نهائي للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وتغيير السلطة التنفيذية فورا”.