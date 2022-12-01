الأمم المتحدة تُجلي 120 شخص من ليبيا إلى إيطاليا

أجلت مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، الأربعاء، قرابة 120 شخصا من ليبيا إلى إيطاليا، وأنّ من بين اللاجئين أطفال ونساء.

وذكرت المفوضية أنّ المجموعة تضم جنسيات مختلفة ضمنهم سودانيون وصوماليون وسوريون وإريتريون وإثيوبيون إلى جانب أشخاص من جنسيات أخرى لم يحددها.

ونقلت المفوضية عن أحد أفراد المجموعة وهو اللاجئ السوري عبد الكريم أنّه سعيد للغاية وأنّ أهم شيء له هو أن يحصل أطفاله على تعليم جيد، مشيرا إلى أنّه يعيش في ليبيا منذ عشر سنوات وأنّه اضطرر مع أسرته إلى النزوح عدة مرات بسبب القتال في سوريا،

وأضافت المفوضية أنّ هذه الرحلة مدعومة من طرف حكومة إيطاليا وهي جزء من آلية تجمع بين عمليات الإجلاء في حالات الطوارئ والممرات الإنسانية التي أسست في إيطاليا منذ عام 2016.

واشارت المفوضية إلى أنّها تعتمد على المجتمع الدولي لتوفير مسارات آمنة خارج ليبيا لبعض طالبي اللجوء واللاجئين الأكثر ضعفاً، في العالم.

يشار إلى أنّ المفوضية أجلت ألفا و368 طالب لجوء نُقلوا من ليبيا إلى إيطاليا منذ عام 2017، بينما غادر ليبيا 9 آلاف و474 شخصا في رحلات الإجلاء أو إعادة التوطين أو عبر مسارات تكميلية خلال نفس الفترة.