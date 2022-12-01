عقب القبض على 7 خبازين يستخدمون برومات البوتاسيوم.. نقابة الخبازين بصبراتة: نستغرب من قرار النيابة العامة

قال رئيس نقابة الخبازين في صبراتة،مصباح البكوش إن الخبازين أبلغوه بأن النيابة العامة قبضت على 7 خبازين في المدينة، بسبب وجود برومات البوتاسيوم في الدقيق ضمن العينات العشوائية التي جمعت.

البكوش وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، أكد أن الدقيق مادة أولية يوفرها صاحب المخبز من المصانع والمطاحن المعتمدة، ويتم تجهيز الخبز دون أي إضافات، وأصحاب المخابز قرروا إغلاق أفرانهم.

وأكد أنه لم يتم التحقيق مع أي أحد من الخبازين من قبل، معربًا عن استغرابه من قرار النيابة العامة.