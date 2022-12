الحرس البلدي طرابلس: باشرنا التنسيق مع النائب العام لاستكمال التحقيقات بشأن استخدام برومات البوتاسيوم

ليبيا – قال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي طرابلس “محمد الناعم” إنه ثبت عن بعض المواقع استخدامها مادة “برومات البوتاسيوم”، وتم مباشرة التنسيق مع مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات مع أصحاب هذه المواقع.

الناعم نوّه في تصريح لشبكة “لام” إلى أن التحقيقات في قضية برومات البوتاسيوم تشمل أصحاب مصانع الدقيق والمخابز ومعامل الحلويات.

ولفت إلى أن التحقيقات تتم بالتعاون مع وزارة الداخلية ونيابة النظام العام، وسيعلن النائب العام عن كافة التفاصيل فور تجهيزها.

