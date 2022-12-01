شلبي: الليبيون والمرشحون خاسرون جراء تأجيل الانتخابات

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، أبو صلاح شلبي، إن حوالي 3 ملايين ليبي سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين هم أكبر الخاسرين بسبب تدني مستويات الخدمات المعيشة المقدمة لهم، وتعرضهم للأزمات والضغوط.

وأضاف شلبي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن المرشحين الذين قدموا أوراقهم لخوض السباق الرئاسي كافة، يمكن وضعهم في قائمة الخاسرين بسبب تأجيل الاستحقاق، حيث تراجعت شعبيتهم بسبب تحميل المواطنين لهم المسؤولية عن كل الإخفاقات والأزمات التي يعيشونها.

ورأى أن المستفيدين من التأجيل هي الدول التي عمقت من وجودها بالمشهد الليبي، تعد في مقدمة هؤلاء، كأقطاب الصراع الراهن في أوكرانيا، مؤكدا أن الليبيين بحاجة لحوار مجتمعي موسع، تغلب فيه المصلحة الوطنية.