الأرصاد: أمطار خفيفة على بنغازي وطقس مستقر على باقى مناطق البلاد

أفادت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، بتكاثر السحب من حين لأخر نهار هذا اليوم علي المنطقة الممتدة من (بنغازى الى شحات) وبعض مناطق (الشمال الغربي) قد يتخللها أمطار خفيفة.

وقالت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس المتوقعة بداية من هذا اليوم الأربعاء وخلال اليومين القادمين إن الطقس يميل للاستقرار على باقى مناطق البلاد و درجات الحرارة القصوى تترواح مابين (15-24) مْ على اغلب المناطق.

ومن المتوقع خلال الايام القادمة تمييل درجات الحرارة الى الدفء نهارا على كافة مناطق البلاد.