الدبيبة: سنجعل رأس اجدير معبرًا خارقًا للعادة

قال رئيس الحكومة منتهي الولاية، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته ستسدد 250 مليون دولار ديون مستحقة لتونس قبل نهاية العام الجاري، وهي متعلقة بديون علاجية لمرضى ليبيين، ومستحقات الكهرباء.

وأضاف الدبيبة، خلال اجتماعه التقابلي مع رئيس وأعضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الخميس، أن مسؤولي الجمارك في ليبيا وتونس اتفقوا على توحيد نقطة الجمرك في معبر رأس اجدير الحدودي.

وأشار إلى أن مشاريع لتطوير وتوسعة المعبر ستنطلق خلال الفترة المقبلة لجعله معبرا خارقا للعادة، وذلك عبر استكمال عدد من المباني الأمنية والإدارية، وقال: ليس من المفترض أن تبقى السيارة في المعبر أكثر من 10 ثوان.

وجدد الحديث عن توطين العلاج في الداخل، مدعيا عزمه تنفيذ الفكرة، وقال للتونسيين: تعالوا أنتم وابنوا معنا المستشفيات حتى نخفف عليكم، نعلم أن المؤسسات التونسية الطبية جيدة.