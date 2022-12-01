البيوضي: ما يفعله الدبيبة الآن هو إعادة فترة السراج بكل تفاصيلها الكارثية

أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن ما يفعله رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة الآن، هو إعادة فترة فائز السراج بكل تفاصيلها الكارثية.

وقال البيوضي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الدبيبة يريد من تونس الدخول معه في محور إقليمي داعم له ويعارض تقارب عقيلة المشري الساعي لتغيير السلطة التنفيذية والمناصب السيادية (ليبيا المركزي)”.

وأضاف “هو مستعد لتقديم أي تنازل، ما يريده الدبيبة من دول المحور هو مساعدته في الاستمرار 5 سنوات أو يزيد”.

وتابع “ما يفعله الدبيبة الآن هو إعادة فترة السراج بكل تفاصيلها الكارثية، والمؤشرات تقول إن حربا ضروسا؛ ستندلع خلال 6 أشهر أو أقل، ما لم يفرض حلا عادلا يبدأ بتحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتغيير السلطة التنفيذية فورا”.