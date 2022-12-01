ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 December, 2022

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، إن مصر عبر تاريخها كانت ومازالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا.

كما أكد رئيس مجلس النواب على تقديره للمواقف الشجاعة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبي في وطن مُوحد بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المصري أن الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضي الليبية ،مشددًا على دعم مصر لمجلس النواب الليبي للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة التي باستطاعتها القيام بدور في قيادة الحوار الليبي – الليبي للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن.

كما أكد دعم مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مشددا على أن مصر تعمل مع كافة الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، لافتا إلى ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.