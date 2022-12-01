الكبير: تعثر جهود توحيد المصرف المركزي بسبب الانقسام السياسي

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قال، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبي، إن جهود إعادة توحيد المصرف المركزي تعثرت بسبب الانقسام هذا العام بين حكومة الوحدة ومجلس النواب.

وأضاف، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية، إن جهود التوحيد قد تستأنف “بمجرد عودة الاستقرار السياسي، حتى لو كان نسبيًا.”

وكانت عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي قد انطلقت في يناير 2022 بين المحافظ الصديق الكبير ونائبه المحافظ علي الحبري، الذي أقيل مؤخرًا من قبل مجلس النواب.

وفي 20 يناير 2022 التقى الكبير مع الحبري، حيث تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة ديلويت للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وخارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.