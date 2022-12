ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية لحالة تقارب داخلية وإقليمية قد تقود لانفراجة قريبة في الأزمة الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأهم من تحليلاته صحيفة المرصد، أرجع رؤيته هذه للقاءات جامعة لرئيسي مجلسي النواب والدولة الاستشاري المستشار عقيلة صالح في القاهرة ومصافحة وحوار الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أرودغان في الدوحة.

وأوضح التقرير أن هذه المعطيات منعشة لآمال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أمد قريب، ناقلًا عن مسؤول مصري رافض لإبداء هويته تأكيدًا حذرًا غير واضح أو مباشر بشأن إفضاء كل ذلك لعملية سياسية ممهدة لطريق المضي باتجاه الاستحقاقات الانتخابية.

وبحسب المسؤول، كانت ليبيا على رأس جدول أعمال محادثات السيسي وأردوغان في قطر على هامش مشاركتهما في فعاليات كأس العالم 2022، وستكون كذلك خلال لقاءات مرتقبة في الأسابيع القليلة القادمة تجمع وزيري خارجية مصر سامح شكري وتركيا مولود جاويش أوغلو.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post أهرام أون لاين: تقارب داخلي وإقليمي قد يقود لانفراجة قريبة في الأزمة الليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية