خلال لقاءه صالح.. رئيس مجلس النواب المصري: نعمل مع الجميع من أجل توافق ووحدة ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي اليوم الخميس، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

وأكد جبالي في مُستهل اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والليبي الشقيقين، مؤكدا على أن الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضي الليبية، مُشدداً على دعم مصر لمجلس النواب الليبي للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة التي باستطاعتها القيام بدور في قيادة الحوار الليبي – الليبي للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن.

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكدًا على أن مصر تعمل مع كافة الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية ومُشددًا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

من جانبه، أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي على اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، مؤكدًا على أن مصر عبر تاريخها كانت ومازالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا.

كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي على تقديره للمواقف الشجاعة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبي في وطن مُوحد بعيداً عن التدخلات الخارجية.