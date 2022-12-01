المستشار صالح: مصر عبر تاريخها داعمة للشعب الليبي

الوطن|رصد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، معالي رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي.

وأكد المستشار صالح خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، على اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، مشددًا على أن مصر عبر تاريخها كانت ومازالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا.

وحسب تصريحات رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، فقد أكد رئيس مجلس النواب على تقديره للمواقف الشجاعة لرئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبي في وطن مُوحد بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

ومن جهته، أكد المستشار حنفي جبالي في مستهل اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والليبي الشقيقين، مؤكدًاعلى أن الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضي الليبية، ومشددًا على دعم مصر لمجلس النواب الليبي للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة التي باستطاعتها القيام بدور في قيادة الحوار الليبي – الليبي للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن.

وأضاف رئيس مجلس النواب المصري أن دولته تدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكداً على أن مصر تعمل مع كافة الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية ومشددًا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، حسب تصريحات الصافي.