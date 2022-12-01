الدبيبة: الأورام منتشرة في ليبيا بسبب الأدوية المستوردة

أبدى رئيس حكومة الوحدة منتهية الصلاحية، عبد الحميد الدبيبة، تطلعه للتعاون مع تونس لمكافحة الإرهاب والجريمة.

وقال الدبيبة يعقد في تونس لقاءً رفقة مسؤولين بحكومته مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول: “ليبيا تمتلك ثروات هائلة وتحتاج لخبرة المؤسسات التونسية”.

وأضاف “الشركات الليبية غير قادرة وحدها أن تنفذ المشروعات المتوسطة أو الكبيرة، ونريد بناء المؤسسات لكن لا نريد أن تأكل الأخضر واليابس، كما أن لدينا فوضى في استهلاك الكهرباء”.

وتابع “الأورام منتشرة في ليبيا وبعض الأدوية المستوردة تسببت في أمراض لم نعرفها، وليبيا لن تنتقل من الثورة إلى الدولة إلا بالعمل والقطاع الخاص، ولا يمكن أن نستمر بالشركات الحكومية ونحن ندعم القطاع الخاص”.