النائب العام يطلع السفير الفرنسي على جهود توطيد دولة القانون

أخبار ليبيا 24

أطلع النائب العام، الصديق الصور، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، على جهوده من أجل توطيد دولة القانون.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال مهراج: “أبلغني النائب العام الصور عن عمله الجبار من أجل توطيد دولة القانون ووضع المواطنين تحت حماية القانون”.

وأكد السفير الفرنسي أن بلاده ستدعم مكتب النائب العام عبر التدريب وتبادل الخبرات الميدانية.

ويأتي ذلك عقب تقديم عدد من السياسيين في نوفمبر الماضي، أبرزهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي، طعنا بطريق النقض في عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 للعام 2021، بشأن تكليف الصديق الصور نائبا عاما.

وأعقب ذلك وقفة احتجاجية نظمها أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة رفضا للطعن، مستهجنين الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.