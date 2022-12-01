عقوب يبحث سبل إعادة فتح السفارة البرتغالية في ليبيا

التقى سفير ليبيا لدى البرتغال، سعد عقوب مدير إدارة المراسم والتشريفات بلشبونة جورج سيلفا لوبش.

وبحسب بيان السفارة الليبية بالبرتغال، اليوم الخميس، فإن اللقاء تم خلاله مناقشة العديد من المواضيع الهامة، منها إعادة عمل السفارة البرتغالية بليبيا.

وأكد البيان، أن إعادة فتح السفارة له دور مهم في توطيد العلاقات وتسهيل إجراءات التأشيرات بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى العمل على فتح خطوط طيران مباشرة وتفعيل النقل البحري بين ليبيا والبرتغال، وتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي على كل الأصعدة لما يدعم الاستقرار للبلدين.