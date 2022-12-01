الحكومة التونسية: الاتفاق مع ليبيا على التعاون في عدة قطاعات خدمية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2022

استعرض وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصرالدين النصيبي نتائج زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له إلى تونس والاتفاقيات التي جرت بين الطرفين.

وبين النصيبي في تصريح لمنصة “حكومتنا” أنه جرى خلال الجلسة الاشتراك على العمل المشترك في لجان فنية بشأن نقاط محددة حتى يتم التواصل لنتائج تعود بالنفع على الشعبينن

وشدد النصيبي على أن هناك توجه نحو مزيد من تدعيم التعاون الصحي والاستفادة من الخبرات التونسية لتوطين عديد الاختصاصات الطبية في ليبيا وهناك أيضا اتفاق على مزيد من تدعيم التبادلات التجارية لتحقيق انسيابية مرور السلع في المعابر الحدودية وتقليص أوقات الانتظار كما أن هناك اتفاق على تفعيل خط نقل بحري بين ليبيا وتونس لنقل السلع والأشخاص

وأضاف النصيبي أن هناك اتفاق على خلق صندوق مشترك للاستثمار ليبي تونسي لدعم القطاع الخاص لخلق استثمارات ليبية تونسية واعدة في عديد القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة كما أن هناك شراكات استراتيجية جديدة في مجالات الطاقة والمناجم والتجارة.

وأشار النصيبي إلى وجود اتفاق مبدئي لتدعيم التعاون في مجال النقل البري كما أن هناك اتفاقات تتعلق بالتشغيل والموارد البشرية وتدريب اليد العاملة فنيا وسيتم قريبا إطلاق مشروع نموذجي للتدريب المهني في صناعة وصيانة الطائرات في ليبيا بموجب مذكرة تفاهم بين وزارة العمل الليبية ووزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية.

وبين النصيبي أنه جرى أيضا الاتفاق على ربط إلكتروني بين منظومة وموقع الموارد البشرية في تونس والطلبات التي تسجلها الشركات الاقتصادية في ليبيا حتى يتم تسهيل تنقل اليد العاملة من تونس إلى ليبيا بشكل منظم وسوف تكون هناك نتائج ملموسة قريبا.

وجرى النصيبي أيضا الاتفاق على إعادة تنظيم اللجنة العليا المشتركة بين ليبيا وتونس قريبا في طرابلس