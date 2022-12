ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “أورشليم بوست” الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية ليبيا بأخطر منصة لانطلاق موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من تحليلاته صحيفة المرصد، نقل عن المحلل السياسي “لورين لانداو” قوله: “إن مرد هذه الخطورة ​​يرجع جزئيًا إلى قرب ليبيا من أوروبا وإذا كان المهاجرون غير الشرعيون يسافرون عبر المياه فهذه رحلة قصيرة نسبيًا”.

وقال لانداو: “ليبيا دولة لها حدود ممتدة ونافذة نسبيًا جنوبًا، لذا يمكن الوصول إليها من إفريقيا وجنوب الصحراء”. في وقت قالت فيه المحللة السياسية “سيلفيا بولتوك”: “هذه الحدود مع تشاد والنيجر وتمتد لنحو 1400 كيلومتر عبر صحراء غير مأهولة ويصعب مراقبتها”.

وتابعت “بولتوك” قائلة: “ومع مرور الوقت أصبحت الحدود تحت سيطرة مجموعات تتربح من الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين”.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post تقرير: ليبيا أخطر منصة لانطلاق موجات الهجرة غير الشرعية لأوروبا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية