دبيبة: تسديد 250 مليون دولار ديون مستحقة لتونس قبل نهاية العام الجاري

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، عن أن حكومته ستسدد 250 مليون دولار ديون مستحقة لتونس قبل نهاية العام الجاري، متعلقة بديون علاجية لمرضى ليبيين، ومستحقات الكهرباء.

وأضاف دبيبة خلال لقاءه مع رئيس وأعضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: “نريد تنفيذ فكرة توطين العلاج في الداخل، تعالوا أنتم وابنوا معنا المستشفيات حتى نخفف عليكم، نعلم أن المؤسسات التونسية الطبية جيدة”.

وأضاف الدبيبة: “البناء صعب الدمار سهل، نحن ممتنون لشركة الخطوط التونسية رغم معاناتها، وسنساعدها عبر تقديم الوقود المدعوم لها حتى تستمر ونحن في حاجة لها”.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن مسؤولي الجمارك في ليبيا وتونس اتفقوا على توحيد نقطة الجمرك في معبر رأس اجدير الحدودي.

وأضاف دبيبة أنه ستنطلق مشاريع لتطوير وتوسعة المعبر خلال الفترة المقبلة لجعله معبرا خارقا للعادة، وذلك عبر استكمال عدد من المباني الأمنية والإدارية.