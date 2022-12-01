بوراص: نحذر من مفاجآت اللحظة الأخيرة

الوطن| رصد

شددت عضو مجلس النواب ربيعة أبو راص، على أهمية إعطاء الأولوية لكل الحوارات السلمية بين أي طرفين للمحافظة على وقف إطلاق النار وعلى ما تبقى من تماسك في بعض المؤسسات.

بوراص وفي تصريحات صحفية، أكدت على حاجة مجلسي النواب والدولة لإيجاد حلول أكثر إقناعا لإنقاذ العملية السياسية واستيعاب المشهد والواقع الليبي ورغبة الليبيين في إنهاء أزمة الشرعية والابتعاد عن تقديم الحلول المشروطة وتأزيم المشهد في لقائهما المرتقب.

كما حذرت بوراص من مفاجآت اللحظة الأخيرة، في الإشارة إلى الحوارات بين مجلسي النواب والدولة التي لا زالت تدار خارج حدود الأراضي الليبية، مبينة أنا هذا مؤشر على انهيار الحوار في أي لحظة.