رئيس مجلس النواب لـ “ليبيا الحدث”: هناك اتفاق كبير بيننا وبين رئاسة مجلس الدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية

أوضح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن مصر تقف مع الشعب الليبي بكل قوة، مشيراً إلى أن مجلس النواب المصري يقف مع السلطة التشريعية الليبية لإيجاد حل في ليبيا.

المستشار صالح، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، نوه بأنه “التقى رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي هذا اليوم وناقش معه كيفية حل الازمة الليبية”.

وأكد المستشار صالح، بأنه “قال لرئيس مجلس النواب المصري بأن ليبيا لديها اعلان دستوري وأيضا لديها اتفاق سياسي، مشيراً إلى أن جبالي أوضح أن سيادة ليبيا ملك لليبيين هم من يقررون أي شيء في ليبيا”.

وأوضح المستشار صالح، أن مجلس النواب يريد الدعم ليكون الاتفاق ليبي ليبي لحل كل المشاكل، وهذا ما تقوم به مصر وهو ان تترك امر الليبيين لليبيين انفسهم لكي يختاروا من يحكمهم.

ونوه المستشار صالح، بأنه “هناك اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة المتمثلة في خالد المشري على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا الامر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا”.

وتابع: “نحن الان بصدد هذا العمل سنلتقي مع المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الازمة الليبية”.

وأضاف: “قام مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري التعديل الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 عضو 12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب اجتمعوا في القاهرة تحت اشراف بعثة الأمم المتحدة، وقضوا شوط هام جدا في الوصول الى التوافق في القاعدة الدستورية وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد في للأمم المتحدة، ونحن الأيام القادمة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم إنجازه وما يختلف عليه ويترك للشعب للاستفتاء عليه”.

وأضاف: “التدخل الدولي لا يزال قائم ولكن عند إرادة الليبيين وبدعم الدول الصديقة والشقيقة اعتقد انها سنتغلب على هذا الامر، ومن هذا نقول ان هذا التدخل لا مبرر له، لان مصالح كل الدول بالنسبة لنا محفوظة، انا احترم التزاماتنا وتعهداتنا، ويجب ان تكون العلاقة مع الشعب الليبي ودون الأشخاص، والحكومة المصرية واضحة وصريحة وقوية جدا وشجاعة، نحن حقيقة من هذا الدور نقدره، وهذا ليس غريب على مصر، حيث كانت مصر دائما عونا لليبيين في كل المراحل”.