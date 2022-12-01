الصول: “النواب” أحال أسماء 7 مرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة

كشف عضو مجلس النواب علي الصول عن إحالة مجلس النواب أسماء 7 مرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة الاستشاري.

وأوضح الصول في تصريحات صحفية أن مجلس الدولة الاستشاري سيختار 3 مرشحين فقط من بين السبعة، ويعيدهم لمجلس النواب للموافقة على الاختيار.

وأضاف عضو مجلس النواب أن عدم اتفاق الليبيين على المناصب السيادية يحول دون تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، وأن ما وصفها بـ”إمبراطورية ” الكبير لن تنتهي إلا باتفاق الليبيين على اختيار محافظ جديد أو بإشارة من المجتمع الدولي أو الدول المساندة للكبير، على حد تعبيره.