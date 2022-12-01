وزارة العمل تحذر من عدم اعتماد شهادات الدورات التدريبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2022

وجهت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الشركات والمراكز بعدم الإعلان عن تنفيذ أي دورات تدريبية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية دون تنسيق مسبق مع الإدارة .

وأكدت وزارة العمل والتأهيل في بيان لها أنه لن يتم اعتماد والتصديق على الشهادات التي تمنح للمشاركين في هذه الدورات ما لم تتحصل الشركات والمراكز التدريبية على الأذونات اللازمة وفقا للإجراءات المعمول بها بنظام معلومات جودة التدريب.

وأشارت وزارة العمل والتأهيل إلى ملاحظتها قيام بعض الجهات بنشر إعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي تعلن فيها عن تنفيذ دورات تدريبية في مجالات مختلفة تفيد بأنها معتمدة من وزارة العمل والتأهيل دون تنسيق مسبق مع إدارة متابعة جودة التدريب وذلك بالمخالفة للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.