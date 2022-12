منظمة الصحة العالمية تواصل دعم ليبيا لمواجهة احتياجاتها الطبية الطارئة

ليبيا – تناول تقرير إخباري نشرته منظمة الصحة العالمية الدعم الأممي الإنساني المقدم إلى ليبيا لمواجهة الاحتياجات الطبية الطارئة المتمثلة بتفشي وباء كورونا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد إرسال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو أس أيد” مجموعات طوارئ طبية إلى مدينة بنغازي ومنها إلى المرافق الطبية في جميع أنحاء ليبيا لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة.

وأوضح التقرير أن هذه المجموعات تمثلت في 70 طنًا من علاجات السرطان والحروق، ناقلًا عن مدير برنامج الطوارئ الصحية لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​التابع للمنظمة “ريتشارد برينان” ترحيبه بالشحنة الطبية الواصلة إلى مدينة بنغازي”.

وقال “برينان”: “ستلبي هذه المجموعات الاحتياجات الصحية العاجلة، لا سيما في بعض المناطق النائية والمعرضة للخطر في جميع أنحاء البلاد”. في وقت بين فيه التقرير تقديم المنظمة أدوية وإمدادات ومعدات طبية لـ140 من مرافق الصحة العامة في جميع أنحاء ليبيا لمساعدة البلاد على تعزيز نظامها الصحي.

