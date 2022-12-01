النائب العام الليبي يطلع السفير الفرنسي على جهوده لفرض القانون

التقى السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، اليوم الخميس، النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور.

وقال السفير الفرنسي عبر حسابه بموقع تويتر: “أبلغني النائب العام ‎الصديق الصور عن عمله الجبار من أجل توطيد دولة القانون ووضع المواطنين تحت حماية ‎القانون”.

وأضاف مصطفى مهراج: “ستدعم فرنسا مكتب ‎النائب العام عبر التدريب وتبادل الخبرات الميدانية”.

في الآونة الأخيرة، شن النائب العام الليبي حملة لضبط العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين الذي تورطوا في جرائم احتيال واختلاس والاستغلال السيئ للسلطة.

وكشفت النائب العام مؤخراً عن استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسببة للأمراض، في 27 مصنع دقيق ومخبز في أنحاء ليبيا، وبدأ في اتخاذ الإجراءات لضبط المتورطين في استخدامها.

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