منظمات تدعم النائب العام وتدين الممارسات المسيئة ضد السلطة القضائي

الوطن|رصد

تابعت منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الحقوقية والقانونية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ما تداول من أنباء عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن الطعن بالنقض في شرعية انتخاب واختيار النائب العام المقدم من قبل عدد من أعضاء مجلس الدولة، وعبر المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية عم شديد إدانتهم واستنكارهم للتدخل السافر في شؤون السلطة القضائية بكافة مستوياتها وهياكلها والمساس باستقلاليته وهيبته.

وأدان المشاركون في الوقفة الاحتجاجية كافة الممارسات المشينة التي تحاول الإساءة الممنهجة والتطاول على السلطة القضائية من قبل بعض من ضعاف النفوس الذين يسعون للنيل من جهود مكتب النائب العام في مكافحة الفساد والجريمة وإنهاء الإفلات من العقاب، حسب تعبيرهم.

ورفض المشاركون الزج بالسلطة القضائية ممثلة في مكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في أثون الصراعات والتجاذبات السياسية التي تتم بين أطراف الأزمة السياسية، ويؤكدون على دعمهم المطلق لاستقلالية السلطة القضائية.

وحذّر المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الأطراف والشخصيات التي تسعي إلى المساس بشخوص مسؤولي السلطة القضائية وعلى رأسهم النائب العام، لتصفية حسابات ومصالح شخصية وفئوية وسياسية لبعض الأشخاص، من الاستمرار في نهجهم الخارج عن القانون والذي يسعون من خلاله إلى استمرار حالة الفوضي وتفشي الفساد والجريمة.

وختم المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بتأكيد دعمهم ومساندتهم الكاملة لجهود النائب العام وزملائه أعضاء النيابة العامة بعموم البلاد في التصدي للفساد بكافة أشكاله والسعي للقضاء وعلى كافة اشكال الجريمة.