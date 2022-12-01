مخاطبا صالح.. رئيس مجلس النواب المصري: موقف مصر يرتكز على وحدة الأراضي الليبية

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، ارتكاز الموقف المصري على وحدة الأراضي الليبية

وبحسب بيان المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أوضح أن المستشار صالح أكد خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن مصر عبر تاريخها كانت ومازالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا.

وأكد المستشار صالح على تقديره للمواقف الشجاعة لرئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبي في وطن مُوحد بعيداً عن التدخلات الخارجية.

من جانبه أكد المستشار حنفي جبالي في مُستهل اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والليبي الشقيقين مؤكداً على أن الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضي الليبية.

وشدد جبالي على دعم مصر لمجلس النواب الليبي للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة التي باستطاعتها القيام بدور في قيادة الحوار الليبي – الليبي للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن.

كما شدد جبالي على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكداً على أن مصر تعمل مع كافة الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية ومُشدداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.