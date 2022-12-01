بعد افشاله اجرائها العام الماضي.. الدبيبة يوهم باتيلي: أنا جاهز للانتخابات

استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، في مقر السفارة الليبية بتونس، رئيس بعثة الدعم في ليبيا ومبعوث الأمين العام عبدالله باتيلي.

وخصص هذا اللقاء لمتابعة الأوضاع السياسية ونتائج زيارات باتيلي المحلية والدولية، وتأكيد ضرورة عقد كافة اللقاءات السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف.

وأكد باتيلي للدبيبة أن كل مساعي البعثة مع الأطراف الليبية ستكون مركزة على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت.

من جهته، جدّد الدبيبة دعمه لأي “لقاءات سياسية داخل ليبيا بشرط أن يكون هدفها دعم خيار الشعب وهو إجراء الانتخابات”، مؤكداً للمبعوث الأممي “جاهزية الحكومة التامة لإجراء الاستحقاق الانتخابي”، وفق قوله.