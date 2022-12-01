ليبيا تشارك في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2022

شاركت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة أبو راس عبر الاتصال المرئي في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .م.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن المنتدى عقد تحت عنوان تعزيز دور البرلمانات في العمل المناخي في المنطقة العربية نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغرب أسيا (الإسكوا ) والإتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وركز المنتدى هذا العام على دور البرلمانات في التصدي لتهديدات تغير المناخ في المنطقة العربية وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وتناول المنتدى مراجعة نتائج الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (COP27 ) والدور الذي يمكن أن تقوم به البرلمانات العربية في توجيه العمل المناخي وتعزيز الاستجابات التشريعية الوطنية المتعلقة بتغير المناخ وضمان توافقها مع أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى التقليل من أثار تغير المناخ على النظم البيئية والموارد الطبيعية الحيوية في المنطقة العربية .

واختتم المنتدى الذى شارك فيه خبراء من المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة أعماله يوم أمس الأربعاء بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023.م