ليبيا- أبرمت ليبيا وتونس بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ورئيسة وزراء تونس نجلاء بودن اتفاقية تعاون بمجالات المواصلات.

ووفقًا لما ورد في منصة “حكومتنا” الإعلامية وطالعته صحيفة المرصد، وقع الاتفاقية وزير المواصلات بحكومة تصريف الأعمال محمد الشهوبي مع الجانب التونسي؛ بهدف زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين وربط المطارات الليبية والتونسية.

ووفقًا للمنصة، تتيح الاتفاقية تهيئة معبر راس جدير الحدودي وتدشين مسارات جديدة به، والشروع في إنشاء خط بحري بين البلدين.

Shares

The post إبرام اتفاقية تعاون في مجال المواصلات بين حكومة الدبيبة وتونس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية