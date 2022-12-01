عضو بمجلس الدولة: تغيير “الصديق الكبير” مرفوض بقوة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد الهادي، أن تغيير الحكومة قد يعد مقبولاً في الشارع حتى لدى بعض التشكيلات المسلحة.

وقال الهادي، في تصريحات صحفية له: “تغيير بعض المناصب السيادية خاصة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، مرفوض بقوة”، على حد قوله.

وأضاف “هجوم الدبيبة على مجلسي النواب والدولة جاء كرد فعل على تقارب عقيلة والمشري، وهناك مقترح بتشكيل ملتقى حوار وطني من أعضاء في المجلسين ومجموعة من الفاعلين السياسيين والمكونات الاجتماعية، لوضع تصور لقاعدة انتخابية”، بحسب تعبيره.

وتابع “الكثير من أعضاء مجلس الدولة يرون أن تغيير المؤسسات الحالية ستكون نتائجه أسوأ مما عليه الآن، والأفضل إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتوافق عليها “النواب والدولة” تجنبًا لأي صدامات سياسية أو عسكرية”، وفقا لحديثه.