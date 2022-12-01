أبوالغيط يؤكد دعم جامعة الدول العربية لـ باتيلي في جهود إنهاء الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، على دعم جهود البعثة في إنهاء الأزمة الليبية.

وبحسب بيان الجامعة العربية، استعرض، باتيلى، الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية في ليبيا وعلى المستوى الإقليمي، سعياً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي بناءً على قاعدة دستورية متفق عليها، جنباً إلى جنب مع تنفيذ كافة الاتفاقات المبرمة بين الأطراف الليبية.

وأكد أبو الغيط من جانبه على دعم جامعة الدول العربية لجهود المبعوث الأممي، وكافة الجهود لإنهاء الأزمة عبر حل ليبى-ليبى، كما ناشد لأطراف الفاعلة في ليبيا التجاوب مع هذه المساعي حفاظاً على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.