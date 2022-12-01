رئيس “النواب” المصري: ندعم البرلمان الليبي للقيام بدوره في العملية السياسية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، حيث أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مُستهل اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والليبي الشقيقين، مؤكدًا أن الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضي الليبية، ومُشددًا على دعم مصر لمجلس النواب الليبي للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة التي باستطاعتها القيام بدور في قيادة الحوار الليبي – الليبي للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن.

وخلال اللقاء، أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، دعم مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مشددا على أن مصر تعمل مع كافة الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، لافتا إلى ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

من جانبه، شدد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، على اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، مؤكدًا أن مصر عبر تاريخها كانت ومازالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا، كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي على تقديره للمواقف الشجاعة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبي في وطن مُوحد بعيدًا عن التدخلات الخارجية.