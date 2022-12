الكبير: الدين الداخلي الليبي الحالي وصل إلى 155 مليار دينار

ليبيا – قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن ليبيا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط لسن خطط تنمية شاملة وتنويع اقتصاد يعتمد بشدة على صادرات النفط.

الكبير وفي تصريحات لوكالة لوكالة “بلومبيرغ الأمريكية” ترجمتها صحيفة المرصد، أوضح أن الإنتاج يجب أن يكون 1.4 مليون برميل يوميًا على الأقل إذا أردنا إحداث تحول في الاقتصاد الليبي،على حد تعبيره.

وأشار إلى أن ليبيا تضخ حوالي 1.2 مليون برميل، وهو ما وصفه بأنه “غير كافٍ لتغطية الزيادات في الإنفاق الحكومي إذا انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل”.

وأضاف الكبير: “إن البنك يدعم جهود الحكومة لزيادة الإنتاج، ولقد تضامنا مع المجتمع الدولي لسد النقص في إمدادات الطاقة الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأردف: “إن المؤسسة الوطنية للنفط تلقت حوالي 1.7 مليار دولار هذا العام لمشروعات تنموية غير محددة”.

ورأى المحافظ أن زيادة دخل النفط سيسمح لليبيا بتوسيع مشاريع التنمية والبنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.

وواصل الكبير حديثه: “تعثرت جهود إعادة توحيد البنك المركزي بسبب الانقسام هذا العام بين الحكومة في طرابلس والبرلمان وقد تستأنف بمجرد عودة الاستقرار السياسي ، حتى لو كان نسبيًا”.

الكبير أكد أن الدين الداخلي الليبي الحالي دون تغيير عند حوالي 155 مليار دينار

(31.7 مليار دولار).

