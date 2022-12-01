“دبيبة” يطالب المبعوث الأممي بإجراء لقاءات مع كل الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، في مقر السفارة الليبية بتونس، رئيس بعثة الدعم في ليبيا ومبعوث الأمين العام عبد الله باتيلي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، إن اللقاء خصص لمتابعة الأوضاع السياسية ونتائج زيارات باتيلي المحلية والدولية، وتأكيد ضرورة عقد كافة اللقاءات السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف.

وأكد باتيلي، لدبيبة، أن كل مساعي البعثة مع الأطراف الليبية ستكون مركزة على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت.

وجدد دبيبة، خلال اللقاء دعمه لأي لقاءات سياسية داخل ليبيا بشرط أن يكون هدفها دعم خيار الشعب وهو إجراء الانتخابات، مؤكداً للمبعوث الأممي جاهزية الحكومة التامة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وكان باتيلي، أجرى أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، استعرض خلاله الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية في ليبيا وعلى المستوى الإقليمي، سعياً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي بناء على قاعدة دستورية متفق عليها، جنباً إلى جنب مع تنفيذ كافة الاتفاقات المبرمة بين الأطراف الليبية

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من جانبه أكد أبو الغيط، على دعم جامعة الدول العربية لجهود المبعوث الأممي، وكافة الجهود لإنهاء الأزمة عبر حل ليبي-ليبي.