مبعوث بريطانيا الاقتصادي: امتلاك بلادي للنفط الليبي “شائعة كاذبة”

قال المبعوث الاقتصادي للسفارة البريطانية في ليبيا “سايمون فيلد” حول العديد من الجواب الاقتصادية، إن التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة وليبيا بلغت العام الماضي 1.5 مليار جنيه إسترليني وكان معظم المستوردين في المملكة المتحدة في النفط لكن الأعمال التجارية في المملكة المتحدة صدرت الكثير من السلع والخدمات المختلفة من الأدوية وغيرها كما أن هناك أيضا المزيد الذي يمكن القيام به كسفارة ونأمل أن ندعم عودة الأعمال التجارية بين المملكة المتحدة وليبيا.

وأضاف فيلد في تصريحات صحفية، أن المشاريع النفطية المرتبطة بين بتروليوم النفطية ومؤسسة النفط ، السفارة البريطانية غير قادرة على تعليق قرار شركة بريتيش بتروليوم لانه تعتبر هذه الشركة خاصة وهي من تقرر العمل في ليبيا.

وعن مزاعم موقع Declassifieduk البريطاني الشهير من أنه منذ سقوط نظام معمر القذافي بريطانيا تمتلك النفط الليبي ما هو تعليقك، قال فيلد: “هذه الشائعات كاذبة تماما وليس لها أي اساس من الصحة النفط الليبي مملوك للدولة الليبية كما أن مؤسسة النفط هي من تقرر من وكيف يتم استخراج النفط الليبي”.

وتابع فيلد: “أعتقد أن آخر وفد تجاري من مجلس الأعمال البريطاني الليبي سيتجه إلى ليبيا مع بداية الشهر كما يظهر وجود اهتمام من رجال الأعمال البريطانيين ومع ذلك هناك الكثير من العقبات التي تسبب في عدم عودة الأعمال التجارية”.