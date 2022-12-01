عبد العزيز: ينبغي الفرح بطرقات طرابلس بدل الاشتياق إلى 10 فرادي بربع

أعرب محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، ومقدم البرامج على قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح” عن سعادته بمجهودات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دون أن يفوت فرصة مهاجمة النظام السابق.

قال محمود عبد العزيز في برنامجه، إن “ما يحدث اليوم من توسعة للطرقات في أزقة طرابلس هو شيء ينبغي الفرح به بدل الاشتياق إلى 10 فرادي بربع زمن المقبور” على حد تعبيره.

وغرقت طرابلس الأيام القليلة الماضية في موجة الأمطار التي لم تستطع بنيتها التحتية على تصريفها.