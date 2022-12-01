مباحثات مصرية إيطالية حول الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2022

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيطالي “أنطونيو تاياني” عددا من الموضوعات بينها الأزمة الليبية.

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن اللقاء عقد اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما، على هامش مشاركة الوزير المصري في منتدى حوارات روما المتوسطية.

وتناول اللقاء عددا من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالأزمة الليبية.

واستعرض شكري الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزاً الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لهذه القضايا واستعادة الاستقرار والسلام للمنطقة.