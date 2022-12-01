لاستخدامها برومات البوتاسيوم.. إغلاق 3 مصانع دقيق في زليتن والخمس

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، إغلاق 3 مصانع دقيق في منطقتي زليتن وقصر الأخيار بالخمس؛ بسبب استخدامها لمادة برومات البوتاسيوم.

وقالت الوزارة في بيان لها أن عملية الإغلاق جاءت بتعليمات من النيابة العامة وتمت تحت إشراف دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وضبطت قوات الأمن ثمانية متهمين بصنع وبيع مادة غذائية مغشوشة ومخالفة للمواصفات القياسية، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

وفي نوفمبر الماضي أكد النائب العام، الصديق الصور، وجود مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في 27 موقعاً في ليبيا “شرق ووسط وغرب وجنوب البلاد”، بعد ظهور نتائج العينات التي سحبت وأرسلت إلى معامل ألمانيا، وثبتت العينات فيها وجود مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة منها 3 مصانع دقيق ومخابز ومصانع حلويات، من مختلف المدن.