المقري: حكومة الدبيبة “مغالطة” كاذبة للمفاهيم السياسية والاجتماعية

الوطن – رصد

انتقد المحلل السياسي عبدالله المقري، رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، وحكومته التي لا تزال تنهب ثروات الشعب الليبي ولا تستطيع الوصول الى انتخابات شرعية نزيهة.

وقال المقري:” حكومة الدبيبة هي مغالطة كاذبة للمفاهيم السياسية والاجتماعية و وهدفها هو ادامة الازمة وتغيب الحل الذي يحقق لليبيين الاستقرار وانتهاء الفترة الانتقالية وتحول الدولة الى اعادة عمل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية”.

وأضاف المقري:” المؤسسة التشريعية والتنفيذية وهو مشروع المجموعة الدولية التي نصبت نفسها بالوصي على ليبيا وشعبها لتشكل الحالة الليبية وفق سياساتها التي تصف بالعدوانية “.