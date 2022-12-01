المقري: حكومة الدبيبة “مغالطة” كاذبة للمفاهيم السياسية والاجتماعية

الوطن – رصد
انتقد المحلل السياسي عبدالله المقري، رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، وحكومته التي لا تزال تنهب ثروات الشعب الليبي ولا تستطيع الوصول الى انتخابات شرعية نزيهة.
وقال المقري:” حكومة الدبيبة هي مغالطة كاذبة للمفاهيم السياسية والاجتماعية و وهدفها هو ادامة الازمة وتغيب الحل الذي يحقق لليبيين الاستقرار وانتهاء الفترة الانتقالية وتحول الدولة الى اعادة عمل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية”.
وأضاف المقري:” المؤسسة التشريعية والتنفيذية وهو مشروع المجموعة الدولية التي نصبت نفسها بالوصي على ليبيا وشعبها لتشكل الحالة الليبية وفق سياساتها التي تصف بالعدوانية “.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك