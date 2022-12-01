الدبيبة لـ”باثيلي”: أنا جاهز للانتخابات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، في مقر السفارة الليبية بتونس، رئيس بعثة الدعم في ليبيا ومبعوث الأمين العام عبدالله باثيلي.

وخصص هذا اللقاء لمتابعة الأوضاع السياسية ونتائج زيارات باثيلي المحلية والدولية، وتأكيد ضرورة عقد كافة اللقاءات السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف.

وأكد باثيلي للدبيبة أن كل مساعي البعثة مع الأطراف الليبية ستكون مركزة على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت.

من جهته، جدّد الدبيبة دعمه لأي لقاءات سياسية داخل ليبيا بشرط أن يكون هدفها دعم خيار الشعب وهو إجراء الانتخابات، مؤكداً للمبعوث الأممي جاهزية الحكومة التامة لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وفق بيان لحكومته.