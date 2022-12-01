الصور يطلع مهراج على جهود توطيد دولة القانون في ليبيا

العنوان-طرابلس

أطلع النائب العام، الصديق الصور، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، على جهوده من أجل توطيد دولة القانون، بحسب تغريدة لـ مهراج.

وقال مهراج: “أبلغني النائب العام الصور عن عمله الجبار من أجل توطيد دولة القانون ووضع المواطنين تحت حماية القانون”.

وأكد مهراج أن بلاده ستدعم مكتب النائب العام عبر التدريب وتبادل الخبرات الميدانية.

ويأتي ذلك عقب تقديم عدد من السياسيين في نوفمبر الماضي، طعنا بطريق النقض في عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 للعام 2021، بشأن تكليف الصديق الصور نائبا عاما.

وفي ذات الشهر نظم أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة وقفة احتجاجية رفضا للطعن، مستهجنين الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.