الدبيبة وباثيلي يبحثان الأوضاع السياسية في ليبيا

العنوان-تونس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، على ضرورة عقد كافة اللقاءات السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة خصص اللقاء الذي عقد بمقر السفارة الليبية في تونس، اليوم الخميس، لمتابعة الأوضاع السياسية في ليبيا ونتائج زيارات باثيلي المحلية والدولية.

وأكد باثيلي للدبيبة أن كل مساعي البعثة مع الأطراف الليبية ستكون مركزة على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت.

وجدد الدبيبة من جانبه، دعمه لأي لقاءات سياسية داخل ليبيا بشرط أن يكون هدفها دعم خيار الشعب وهو إجراء الانتخابات، مؤكداً للمبعوث الأممي جاهزية الحكومة التامة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.