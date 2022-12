ليبيا – أكد عميد بلدية صرمان عبد المجيد أبو نتيشة أن البلدية شهدت الأربعاء نفوق 83 رأسًا من الإبل لأسباب مجهولة.

أبو نتيشة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” نوه إلى أن مكتب الصحة الحيوانية والحرس البلدي بالمدينة باشرا بإجراءات متابعة أوضاع الصحة الحيوانية بالبلدية والوقوف على أسباب نفوق الحيوانات.

