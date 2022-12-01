السفير الفرنسي: بلادي ستدعم مكتب النائب العام عبر التدريب وتبادل الخبرات

الوطن|رصد

التقى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، اليوم الخميس بالنائب العام الليبي المستشار الصديق الصور.

وقال السفير الفرنسي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أبلغني النائب العام ‎الصديق الصور عن عمله الجبار من أجل توطيد دولة القانون ووضع المواطنين تحت حماية ‎القانون”، مضيفًا “ستدعم فرنسا مكتب ‎النائب العام عبر التدريب وتبادل الخبرات الميدانية”.

الجدير بالذكر أن النائب العام الليبي شن في الآونة الأخيرة، حملة لضبط العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين الذي تورطوا في جرائم احتيال واختلاس والاستغلال السيئ للسلطة.