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السفير الفرنسي: بلادي ستدعم مكتب النائب العام عبر التدريب وتبادل الخبرات

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

التقى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، اليوم الخميس بالنائب العام الليبي المستشار الصديق الصور.

وقال السفير الفرنسي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أبلغني النائب العامالصديق الصور عن عمله الجبار من أجل توطيد دولة القانون ووضع المواطنين تحت حمايةالقانون، مضيفًاستدعم فرنسا مكتبالنائب العام عبر التدريب وتبادل الخبرات الميدانية”.

الجدير بالذكر أن النائب العام الليبي شن في الآونة الأخيرة، حملة لضبط العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين الذي تورطوا في جرائم احتيال واختلاس والاستغلال السيئ للسلطة.

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الصديق الصور الفساد فرنسا ليبيا مصطفى مهراج

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الوطن الليبية

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