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قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية واضحة وصريحة وقوية جداً وشجاعة.

وأضاف صالح في كلمة عقب لقائه رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي :”نحن حقيقةً نثمن هذا الدور نقدره، وهذا ليس غريب على مصر حيث كانت مصر دائماً عونا لليبيين في كل المراحل”.

وأكد رئيس المجلس أن مصر تقف مع الشعب الليبي بكل قوة، ومجلس النواب المصري يقف مع السلطة التشريعية الليبية لإيجاد حل في ليبيا.

ولفت صالح، إلى أن ليبيا لديها إعلان دستوري وأيضا لديها اتفاق سياسي، ومجلس النواب يحتاج الدعم ليكون الاتفاق ليبي ليبي لحل كل المشاكل.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن ما تقوم به مصر هو أنها تترك أمر الليبيين لليبيين أنفسهم لكي يختاروا من يحكمهم.

وأكد بالقول :”أن التدخل الدولي لا يزال قائمًا ولكن بإرادة الليبيين وبدعم الدول الصديقة والشقيقة أعتقد أننا سنتغلب على هذا الأمر، ومن هنا نقول إن هذا التدخل لا مبرر له”.